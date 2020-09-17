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От 4 299 рублей до 5 499 рублей: Sony назвала российские цены на эксклюзивы для PlayStation 5

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В официальном русскоязычном разделе новостной ленты Sony PlayStation появилась информация о стартовых ценах на различные эксклюзивные для консоли PlayStation 5 игры от внутренних студий компании. Итак, за блокбастер AAA-класса на PlayStation 5 на старте продаж придётся выложить 5 499 рублей — именно во столько компания оценила ремейк Demon’s Souls, Destruction AllStars и ультимативное издание Spider Man Miles Morales.

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Игры попроще будут стоить дешевле. Так, базовое издание Spider Man Miles Morales на PlayStation 5 оценено в 4 299 рублей, а Sackboy A Big Adventure — в 4 999 рублей.

Вместе с тем Sony огласила рублёвые цены на аксессуары для новой консоли:

  • беспроводной контроллер DualSense — 5 799 рублей;
  • беспроводная гарнитура Pulse 3D — 8 299 рублей;
  • HD-камера — 4 999 рублей;
  • пульт Media Remote — 2 499 рублей;
  • зарядная станция для подзарядки двух контроллеров DualSense — 2 499 рублей.

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Сама консоль PlayStation 5 в России будет продаваться за 46 999 рублей в варианте с приводом оптических дисков и за 37 999 рублей — без привода. Релиз консоли в России состоится 19 ноября.

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KARABAS-BARABAS
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alex1377228
15:39
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Jaster
15:38
ну по крайней мере не 7 тыщ )
От 4 299 рублей до 5 499 рублей: Sony назвала российские цены на эксклюзивы для PlayStation 5
DarkShaman
15:34
Какой охренительный бред диванного мечтателя. О_О Тут в соседней теме Сони озвучила цены на игры и аксессуары для PS5 - сходи ужаснись.
Намёк на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 найден в одном из официальных документов NVIDIA
Алексей Румянцев
15:33
с чего бы?
Пандемия не помешает AMD увеличивать свою долю рынка
Keltis
15:29
Так очереди и дефицит сегодня, а не через две недели ))) все логично. А позволить себе почему-то и 2080 могли, точно также скупая все на старте.
Старт продаж GeForce RTX 3080 в Японии тоже не обошёлся без талонов и очередей
Gunnar
15:27
По заголовку в авторе сразу угадывается гражданин Советского Союза. Среди молодёжи такой юмор не актуален.
Старт продаж GeForce RTX 3080 в Японии тоже не обошёлся без талонов и очередей
Владимир Кулешов
15:26
Тоже буду сидеть до победного на r5 2400G пока не упадёт курс и не скинутся цены на ZEN-3. Для того что бы переплачивать барыгам да ещё по такому курсу у меня лишних денег нет!
Вице-президент AMD рассказал об особенностях процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3
KARABAS-BARABAS
15:26
Мне нет необходимости этим заниматься. я прекрасно понимаю. что происходит и как влияет, а если глухой хочет убедиться на прослушивании, то флаг в руки - иди и слушай, а потом уже неси пургу.
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KARABAS-BARABAS
15:24
Ничего не мешает, авнапровод он и в Африке и на слепом будет таким, а разницу в звуке не услышит либо глухой, либо тупой...
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