В официальном русскоязычном разделе новостной ленты Sony PlayStation появилась информация о стартовых ценах на различные эксклюзивные для консоли PlayStation 5 игры от внутренних студий компании. Итак, за блокбастер AAA-класса на PlayStation 5 на старте продаж придётся выложить 5 499 рублей — именно во столько компания оценила ремейк Demon’s Souls, Destruction AllStars и ультимативное издание Spider Man Miles Morales.

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Игры попроще будут стоить дешевле. Так, базовое издание Spider Man Miles Morales на PlayStation 5 оценено в 4 299 рублей, а Sackboy A Big Adventure — в 4 999 рублей.

Вместе с тем Sony огласила рублёвые цены на аксессуары для новой консоли:

беспроводной контроллер DualSense — 5 799 рублей;

беспроводная гарнитура Pulse 3D — 8 299 рублей;

HD-камера — 4 999 рублей;

пульт Media Remote — 2 499 рублей;

зарядная станция для подзарядки двух контроллеров DualSense — 2 499 рублей.

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Сама консоль PlayStation 5 в России будет продаваться за 46 999 рублей в варианте с приводом оптических дисков и за 37 999 рублей — без привода. Релиз консоли в России состоится 19 ноября.