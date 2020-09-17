Мрачная деревня — в новом трейлере Resident Evil Village
На презентации Sony был представлен новый трейлер Resident Evil Village — второй по счёту. Он больше проливает свет на персонажей, локации и общую атмосферу. Действие игры происходит спустя несколько лет после событий в седьмой части.
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Итан Уинтерс вместе со своей женой Мией перебрались на новое место, пытаясь забыть пережитые ужасы. На новом месте героев вновь настигли неприятности.
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Всё остальное будет раскрываться в новых трейлерах и, собственно, самой игре, релиз которой намечен на 2021 году.
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