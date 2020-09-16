Activision вместе со студиями Treyarch и Raven Software не могли обойти стороной сентябрьскую презентацию PlayStation и привезли на неё четырёхминутную запись игрового процесса сюжетной кампании Call of Duty Black Ops Cold War. В конкретной миссии продемонстрировано задание в аэропорту, но, по закону жанра, всё идёт не по плану.

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Напомним, что в Call of Duty Black Ops Cold War мы отправимся в 1980-е и должны будем выследить русского агента под позывным Персей, в задачу которого входит изменение хода истории и смещение баланса сил в мире. В процессе игры побываем в различных уголках планеты, в том числе и знаменитых локациях времён Холодной войны — вроде Берлина ещё со стеной, штаб-квартиры КГБ на Лубянке и многих других.

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Релиз Call of Duty Black Ops Cold War назначен на 13 ноября.