Как и предполагалось ещё в прошлом месяце на фоне утечек информации от авторитетных источников, Square Enix дождалась сентябрьской презентации PlayStation 5, чтобы официально анонсировать Final Fantasy XVI. Видеоролик под пафосным названием «Пробуждение» прилагается.

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Информации о проекте пока немного. Если она появится в ходе или вскоре после презентации, то мы дополним данную заметку. Пока что известно лишь то, что Final Fantasy XVI обойдёт стороной Xbox Series X: целевыми платформами обозначены консоли PlayStation и PC.