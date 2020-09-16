Похоже, системные требования Cyberpunk 2077 станут известны уже в эту пятницу
CD Projekt RED объявила о том, что внесла коррективы в программу третьего мероприятия Night City Wire. Изначально предполагалось, что помимо тура по Найт-Сити и рассказа о местных бандах нам также поведают о создании игрового саундтрека, но сегодня последний пункт из программы исчез.
реклама
Вместо музыки будут другие подробности, и, скорее всего, речь пойдёт о системных требованиях данного самого ожидаемого проекта в этом году. На то, что 18 сентября в рамках Night City Wire опубликуют системные требования, очень «толсто» намекает сообщение от разработчиков, буквально гласящее: «У нас будут крутые новости, о которых многие из вас просят. Или, лучше сказать, *требуют*?».
Старт трансляции запланирован на 19:00 по московскому времени. Предположим, что системными требованиями она завершится. А до релиза Cyberpunk 2077 осталось совсем недолго: не успеем и оглянуться, как настанет 19 ноября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила