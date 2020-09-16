CD Projekt RED объявила о том, что внесла коррективы в программу третьего мероприятия Night City Wire. Изначально предполагалось, что помимо тура по Найт-Сити и рассказа о местных бандах нам также поведают о создании игрового саундтрека, но сегодня последний пункт из программы исчез.

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Вместо музыки будут другие подробности, и, скорее всего, речь пойдёт о системных требованиях данного самого ожидаемого проекта в этом году. На то, что 18 сентября в рамках Night City Wire опубликуют системные требования, очень «толсто» намекает сообщение от разработчиков, буквально гласящее: «У нас будут крутые новости, о которых многие из вас просят. Или, лучше сказать, *требуют*?».

Старт трансляции запланирован на 19:00 по московскому времени. Предположим, что системными требованиями она завершится. А до релиза Cyberpunk 2077 осталось совсем недолго: не успеем и оглянуться, как настанет 19 ноября.