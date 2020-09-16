Автор Bright Memory Infinite показал кадры из игрового бенчмарка с трассировкой лучей
Несмотря на то, что Bright Memory Infinite разрабатывается китайским умельцем практически в одиночку, проект позиционируется как вполне амбициозный и технологически совершенный боевик, у которого даже будет собственный бенчмарк и трассировка лучей. Кадрами из этого бенчмарка разработчик сегодня и поделился с широкой общественностью.
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Хотя дату выхода самой игры автору ещё только предстоит назвать, бенчмарк будет доступен для загрузки с её официальной Steam-странички уже на следующей неделе, 25 сентября.
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