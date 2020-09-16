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Масштабное дополнение Conan Exiles: Isle of Siptah вышло в раннем доступе Steam

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Популярный «выживач» Conan Exiles спустя два года после полноценного релиза получил первое крупное сюжетное дополнение под названием Isle of Siptah. Важно отметить, что дополнение пока распространяется в статусе ранней версии; по всей видимости, скоро эта практика станет нормой.

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По сюжету дополнения, мы переживаем кораблекрушение и попадаем на крупный и до сей поры неизведанный остров Сиптаха, полный опасностей и новых возможностей. Кораблекрушение не оставило нам ничего, кроме надетого на нас тряпья и примитивных орудий труда, так что придётся, по сути, начинать жизнь с нуля.

В дополнении появится новый тип подземелий — залы старших, новые наборы строительных материалов, мощные выбросы запретной магии, призывающие на Сиптаху новых обитателей и монстров, и многое другое.

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Долго держать дополнение в раннем доступе разработчики не собираются: полноценный релиз на всех актуальных платформах должен состояться в начале следующего года.

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