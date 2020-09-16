Разработчики игр иногда любят удивлять сообщество рассказами о том, как к ним пришла идея создания того или иного проекта. Особенно интересно, когда вдохновение приходит из необычного бага в другой игре. Именно так в своё время у Ubisoft возникла идея создания мифологического экшена Immortals Fenyx Rising (ранее носила название Gods & Monsters).

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Как рассказал в беседе с изданием IGN творческий руководитель проекта Скотт Филлипс, идея Immortals Fenyx Rising связана с забавным багом в Assassin’s Creed Odyssey, когда экипаж корабля внезапно превращался в циклопов. Именно в тот момент разработчиков и осенило, дескать, было бы интересно создать игру в мифологическом сеттинге.

Напомним, что Immortals Fenyx Rising запланирована к выходу 3 декабря на всех актуальных платформах.