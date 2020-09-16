Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn исправило ещё несколько ошибок с вылетами игры
Разработчики из Guerilla Games продолжают демонстрировать серьёзный подход к делу пострелизной поддержки PC-версии Horizon Zero Dawn. Несмотря на то, что основная часть проблем с игрой была решена ещё несколько обновлений назад, а игроки практически перестали жаловаться на «вылеты» на рабочий стол, студия всё равно регулярно «отстреливает» оставшиеся ошибки.
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Так, в вышедшем сегодня обновлении версии 1.05 помимо решения проблем с вылетами также были исправлены ошибки с мерцанием текстур, неправильным отображением волос Элой при игре с частотой кадров, превышающей 30 fps, и многое другое.
Судя по формулировке «патчноута», в частности, о ещё не до конца решённых проблемах с анизотропной фильтрацией и производительностью на определённых конфигурациях оборудования, выпуск обновлений продолжится.
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