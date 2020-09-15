Хоррор Amnesia: Rebirth обзавёлся точной датой релиза
Разработчики из Frictional Games объявили точную дату релиза хоррора Amnesia: Rebirth. Проект появится в продаже 20 октября. По случаю объявления точной даты релиза авторы посчитали нужным выпустить новый трейлер.
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Напомним, в Amnesia: Rebirth мы играем за Таси Трианон, которая оказывается где-то в пустыне и в полном беспамятстве. Игроку нужно будет «собрать разрозненные фрагменты прошлого» чтобы пережить тот ужас, который может настигнуть главную героиню.
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