Разработчики из польской студии Starward Industries анонсировали свой первый проект, который получил название The Invincible. Если верить описанию, то это научно-фантастический триллер, посвящённый 99-й годовщине с рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема.

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По сюжету, в мире игры есть планета Регис-III, где развитие общества пошло не по совсем привычному пути. Эстетика атомпанка, полное отсутствие цифровых технологий. Все доступные скриншоты The Invincible выглядят как готовые иллюстрации к произведениям Станислава Лема. Нам нужно будет взять на себя управление героем, который проснулся на этой самой планете. Ему придётся не только раскрыть тайну Регис-III, но и отыскать свой экипаж.

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Релиз The Invincible запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X (и S) в будущем году. За другой информацией по игре стоит обратиться к официальной страничке в Steam.