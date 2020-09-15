До выхода Crysis Remastered остаются считанные дни, поэтому Crytek решила «взять быка за рога» и опубликовать трейлер, полностью посвящённый применённым в ремастере графическим технологиям. Видеоролик записан в разрешении 8K при шестидесяти кадрах в секунду, так что насладиться его красотой смогут все, даже самые зажиточные геймеры.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Отметим, что помимо текстур более высокого разрешения в Crysis Remastered задействованы обновлённые технологии освещения и затенения, программная трассировка лучей, продвинутые эффекты частиц и многое другое. Для экстремалов здесь даже есть специальный режим «Can it run Crysis?».

реклама

Релиз Crysis Remastered состоится уже в эту пятницу, 18 сентября.