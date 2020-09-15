8K-трейлер Crysis Remastered посвятили задействованным в игре графическим технологиям
До выхода Crysis Remastered остаются считанные дни, поэтому Crytek решила «взять быка за рога» и опубликовать трейлер, полностью посвящённый применённым в ремастере графическим технологиям. Видеоролик записан в разрешении 8K при шестидесяти кадрах в секунду, так что насладиться его красотой смогут все, даже самые зажиточные геймеры.
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Отметим, что помимо текстур более высокого разрешения в Crysis Remastered задействованы обновлённые технологии освещения и затенения, программная трассировка лучей, продвинутые эффекты частиц и многое другое. Для экстремалов здесь даже есть специальный режим «Can it run Crysis?».
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Релиз Crysis Remastered состоится уже в эту пятницу, 18 сентября.
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