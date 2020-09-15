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8K-трейлер Crysis Remastered посвятили задействованным в игре графическим технологиям

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До выхода Crysis Remastered остаются считанные дни, поэтому Crytek решила «взять быка за рога» и опубликовать трейлер, полностью посвящённый применённым в ремастере графическим технологиям. Видеоролик записан в разрешении 8K при шестидесяти кадрах в секунду, так что насладиться его красотой смогут все, даже самые зажиточные геймеры.

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Отметим, что помимо текстур более высокого разрешения в Crysis Remastered задействованы обновлённые технологии освещения и затенения, программная трассировка лучей, продвинутые эффекты частиц и многое другое. Для экстремалов здесь даже есть специальный режим «Can it run Crysis?».

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Релиз Crysis Remastered состоится уже в эту пятницу, 18 сентября.

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ACDCOVER
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>>безграммотен Лол.
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Gonshik
20:59
Я прям представляю стадо дебилов - энтузиастов насилующих свое железо часами разглядывая 8к планктон под водой. Люди как не умели делать игры, так и не научились.
8K-трейлер Crysis Remastered посвятили задействованным в игре графическим технологиям
oldschoolgamer
20:58
Я думаю, с лучами имеется ввиду спеки приведены с включенным DLSS 2.0, так как, когда DF тестили бету без DLSS, у них 30 - 45 fps было в 1080p на 2080 ti. Лучей в игре много.
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D3m0n
20:58
Одно радует - подобные тебе дебилы лечатся арбидолом и дохнут пачками.
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D3m0n
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DOaG
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cupgrn
20:56
Пометка есть , но не указано для какого разрешения какая карта годится с dlss. С dlss и 2070 должно хватать с лучами для 4к
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LaSaper
20:56
А со звуком то что? В оригинале был отстой какой-то. Многоканал будет?
8K-трейлер Crysis Remastered посвятили задействованным в игре графическим технологиям
Huigen
20:55
Ну графон слабоват, интересно что там будет с оптимизацией, опять возвратятся времена "а кризис потянет?"?))
8K-трейлер Crysis Remastered посвятили задействованным в игре графическим технологиям
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