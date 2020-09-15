Триллер Twin Mirror от авторов Life is Strange выйдет в самом начале зимы
Как и следовало ожидать после вчерашней недвусмысленной публикации от студии Dontnod Entertainment, сегодня разработчики наконец-то огласили точную дату выхода своего детективного триллера Twin Mirror. Отправиться в вымышленный городок Бассвуд и сыграть за страдающего раздвоением личности героя можно будет уже первого декабря.
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По сюжету, героя, которого зовут Сэм Хиггс, накрывает амнезия, и он полностью теряет воспоминания о минувшем дне, в течение которого произошло много всего трагического. Нам придётся восстанавливать воспоминания Хиггса, которые прольют свет на происходящее в городе в целом и случившееся днём ранее в частности.
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По первоначальному замыслу, Twin Mirror должна была повторить практику Life is Strange и выходить по кусочкам, эпизодами. К счастью, разработчики отказались от этой идеи, так что первого декабря выйдет полностью готовая к прохождению версия игры.
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