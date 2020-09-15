СМИ: Ubisoft сменила название Gods & Monsters из-за конфликта с производителем энергетиков
Недавно стало известно, что Ubisoft сменила название своего фэнтезийного проекта Gods & Monsters на Immortals Fenyx Rising. Официальная причина звучит следующим образом: новое название лучше отражает игровой процесс проекта, в котором наш главный герой, крылатый полубог Феникс, постепенно развивается и готовится дать отпор местному антагонисту — титану Тифону.
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Однако, как «разнюхали» журналисты Video Games Chronicle, настоящая причина кроется в юридическом конфликте с производящей энергетические напитки компанией Monster Energy. Компания посчитала, что Gods & Monsters нанесёт ущерб её деятельности, ведь она напрямую работает в игровой индустрии, в частности, спонсирует киберспортивные состязания и выпускает одежду со своей символикой. В результате Monster Energy в мае этого года подала жалобу в службу патентов и торговых знаков США.
Через месяц Ubisoft справедливо посчитала претензии абсурдными и привела в пример множество вариантов использования слово Monster в торговых марках. Но несмотря на это компания всё же решила изменить название игры.
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По мнению юристов, Ubisoft легко бы выиграла это дело, если бы оно дошло до суда, но на это потребовалось бы время и немалые деньги. Скорее всего, компания действительно решила совместить приятное с полезным: и название сделать лучше отражающим суть игры, и вредного для имиджа обеих компаний конфликта избежать.
Напомним, что Immortals Fenyx Rising выйдет третьего декабря.
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