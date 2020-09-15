Недавно стало известно, что Ubisoft сменила название своего фэнтезийного проекта Gods & Monsters на Immortals Fenyx Rising. Официальная причина звучит следующим образом: новое название лучше отражает игровой процесс проекта, в котором наш главный герой, крылатый полубог Феникс, постепенно развивается и готовится дать отпор местному антагонисту — титану Тифону.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Однако, как «разнюхали» журналисты Video Games Chronicle, настоящая причина кроется в юридическом конфликте с производящей энергетические напитки компанией Monster Energy. Компания посчитала, что Gods & Monsters нанесёт ущерб её деятельности, ведь она напрямую работает в игровой индустрии, в частности, спонсирует киберспортивные состязания и выпускает одежду со своей символикой. В результате Monster Energy в мае этого года подала жалобу в службу патентов и торговых знаков США.

Через месяц Ubisoft справедливо посчитала претензии абсурдными и привела в пример множество вариантов использования слово Monster в торговых марках. Но несмотря на это компания всё же решила изменить название игры.

реклама

По мнению юристов, Ubisoft легко бы выиграла это дело, если бы оно дошло до суда, но на это потребовалось бы время и немалые деньги. Скорее всего, компания действительно решила совместить приятное с полезным: и название сделать лучше отражающим суть игры, и вредного для имиджа обеих компаний конфликта избежать.

Напомним, что Immortals Fenyx Rising выйдет третьего декабря.