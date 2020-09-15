Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Ubisoft сменила название Gods & Monsters из-за конфликта с производителем энергетиков

+
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх

Недавно стало известно, что Ubisoft сменила название своего фэнтезийного проекта Gods & Monsters на Immortals Fenyx Rising. Официальная причина звучит следующим образом: новое название лучше отражает игровой процесс проекта, в котором наш главный герой, крылатый полубог Феникс, постепенно развивается и готовится дать отпор местному антагонисту — титану Тифону.

реклама

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Однако, как «разнюхали» журналисты Video Games Chronicle, настоящая причина кроется в юридическом конфликте с производящей энергетические напитки компанией Monster Energy. Компания посчитала, что Gods & Monsters нанесёт ущерб её деятельности, ведь она напрямую работает в игровой индустрии, в частности, спонсирует киберспортивные состязания и выпускает одежду со своей символикой. В результате Monster Energy в мае этого года подала жалобу в службу патентов и торговых знаков США.

Через месяц Ubisoft справедливо посчитала претензии абсурдными и привела в пример множество вариантов использования слово Monster в торговых марках. Но несмотря на это компания всё же решила изменить название игры.

реклама

По мнению юристов, Ubisoft легко бы выиграла это дело, если бы оно дошло до суда, но на это потребовалось бы время и немалые деньги. Скорее всего, компания действительно решила совместить приятное с полезным: и название сделать лучше отражающим суть игры, и вредного для имиджа обеих компаний конфликта избежать.

Напомним, что Immortals Fenyx Rising выйдет третьего декабря.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft immortals fenyx rising
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: Ubisoft сменила название Gods & Monsters из-за конфликта с производителем энергетиков
+
Путь мира: авторы Stronghold Warlords показали 20 минут геймплея экономического режима
5
Глава Take-Two объяснил, почему игры должны подорожать
12
Энтузиасты показали свежий трейлер масштабной модификации Fallout Miami для Fallout 4
2
Electronic Arts решила переименовать Origin: сервис будет называться EA Desktop
11
Кооперативный шутер Second Extinction про сражения с динозаврами выйдет в раннем доступе Steam уже 13 октября
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
16
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
84
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
20
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
86
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
39
4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
84
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — VEGA 56 undervolting и выясняем, будет ли польза от снижения напряжения
21
Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
19
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6

Сейчас обсуждают

Rimm
16:20
сейчас идет как раз памп, сколько он продлится - неизвестно. 3080 ос - окупила бы себя за 3 месяца
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Svarr51
16:19
Как Radeon VII. Ничего нового
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
brazil
16:18
NVIDIA GeForce RTX 3080 ETH (Dagger-Hashimoto) Power Limit Board Power Hash Rate (Stock) Hash Rate (OC) 100% ~320W ~81.2 MH/s ~89.1 MH/s 90% ~290W ~81.3 MH/s ~89.5 MH/s 80% ~255W ~80.9 MH/s ~88.4 MH/...
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
corsi
16:18
Со всех сторон летит реклама прошлого поколения, в новостях, в статьях. Так сильно переживают, что остатки старых видеокарт не получиться реализовать? Понимаю, если бы интересное что-то было на обзоре...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
Zystax
16:17
По поводу LTSC. Она такого ощущения стабильного и законченного продукта, как LTSB, не вызывает. Тоже лезут мелкие раздражающие баги. Имхо, вин 10 испортилась где-то после 1703, такое ощущение, что МС ...
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
warmuza
16:16
азазаза, хитрый Куртка снова всех нагнул!
Эталонные печатные платы GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 позируют на фото
N1ghtwish
16:15
Самое время, скоро на авито по 15т.р. будут распродавать.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
warmuza
16:10
Ну почему же все 3080. 3070 и 3060 нам тоже пригодятся.
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
kib@rg
16:09
Это что получается, послезавтра майнеры все 3080 скупят ...
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Bryant333
16:08
Самокрутка.
HP запатентовала гибкий смартфон с уникальным складным шарниром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем