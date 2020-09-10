Как и следовало ожидать, Ubisoft начала своё второе в этом году мероприятие Ubisoft Forward с показа Immortals Fenyx Rising, которая в прошлом носила название Gods & Monsters. Мы имеем дело с приключенческим боевиком, события которого разворачиваются мире, основанном на древнегреческих мифах. Мы играем за полубога Феникса, которому предстоит одолеть недружелюбных титанов.

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Феникс не обладает каноничной внешностью: в начале игры мы можем создать версию героя по своему усмотрению. Пока что подробности самые базовые: крупный разделённый на зоны мир, возможность путешествовать по всем его уголкам, сражения с мифологическими созданиями и спасение мира от мрачного проклятия.

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Релиз назначен на третье декабря на всех актуальных платформах. Больше подробностей огласят в ближайшее время.