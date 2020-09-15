Глава Take-Two объяснил, почему игры должны подорожать
Take-Two Interactive сейчас выступает в авангарде постепенно повышающих цены на свои игры издателей; в частности, уже официально известно, что NBA 2K21 для PlayStation 5 и Xbox Series X будет иметь базовый ценник в $70 вместо привычных $60. Как следствие, компания вынуждена периодически объяснять причину повышения цены.
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В беседе с изданием Protocol руководитель Take-Two Штраус Зельник объяснил, что цены на игры [прим. ред.: в долларах] не менялись на протяжении примерно пятнадцати лет, в то время как непосредственно их производство за полтора десятилетия подорожало на 200 — 300 %.
Как отмечает Зельник, современные проекты серии NBA 2K стали гораздо масштабнее, чем десять лет назад, а внутриигровые покупки как дополнительный элемент монетизации проекта всё-таки необязательны для конечного потребителя.
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Игроки закономерно считают подобные заявления отговорками, ведь за пятнадцать лет и количество геймеров тоже возросло, о чём свидетельствуют постоянные и очень быстрые рекорды продаж новинок тех или иных франшиз. Бытует мнение, что ситуация с подорожанием игр пока будет выглядеть как борьба «хороших» и «плохих», «щедрых» и «жадных» издателей, но в конечном счёте подорожание неизбежно — как минимум из-за инфляции.
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