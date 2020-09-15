Take-Two Interactive сейчас выступает в авангарде постепенно повышающих цены на свои игры издателей; в частности, уже официально известно, что NBA 2K21 для PlayStation 5 и Xbox Series X будет иметь базовый ценник в $70 вместо привычных $60. Как следствие, компания вынуждена периодически объяснять причину повышения цены.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

В беседе с изданием Protocol руководитель Take-Two Штраус Зельник объяснил, что цены на игры [прим. ред.: в долларах] не менялись на протяжении примерно пятнадцати лет, в то время как непосредственно их производство за полтора десятилетия подорожало на 200 — 300 %.

Как отмечает Зельник, современные проекты серии NBA 2K стали гораздо масштабнее, чем десять лет назад, а внутриигровые покупки как дополнительный элемент монетизации проекта всё-таки необязательны для конечного потребителя.

реклама

Игроки закономерно считают подобные заявления отговорками, ведь за пятнадцать лет и количество геймеров тоже возросло, о чём свидетельствуют постоянные и очень быстрые рекорды продаж новинок тех или иных франшиз. Бытует мнение, что ситуация с подорожанием игр пока будет выглядеть как борьба «хороших» и «плохих», «щедрых» и «жадных» издателей, но в конечном счёте подорожание неизбежно — как минимум из-за инфляции.