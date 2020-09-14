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Кооперативный шутер Second Extinction про сражения с динозаврами выйдет в раннем доступе Steam уже 13 октября

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Разработчики из Systemic Reaction изначально планировали выпустить шутер Second Extinction в ранний доступ Steam в сентябре. Случился небольшой перенос — теперь проект выйдет только 13 октября. По такому случаю авторы не поленились выпустить новый трейлер и скриншоты.

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Что до самой Second Extinction, то мы вам в очередной раз дадим справку. Это «заточенный» на кооператив экшен, где трём героям нужно давать отпор динозаврам. Будет много режимов, много манипуляций со сложностью геймплея, но всё это вторично. Главное, что проект выглядит достаточно бодро — свежий трейлер это подтверждает.

Та версия Second Extinction, что будет выпущена 13 октября, предложит игрокам взаимодействие с 10 видами оружия, четырьмя персонажами, шестью миссиями в семи регионах. Конечно, по мере развития проект будет обрастать новым контентом, но для начала ему нужно будет завоевать свою пользовательскую базу. Принимая во внимание тот факт, что сейчас рынок сетевых шутеров переполнен, сделать это будет очень трудно.

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Second Extinction выйдет сначала в Steam. Что до версий игры для Xbox One и Xbox Series X, то они тоже будут, но когда-нибудь потом. Разработчики обещали.

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