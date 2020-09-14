Всего полторы недели назад сборник-ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 поступил в продажу, как сегодня холдинг Activision Blizzard с гордостью, которую его руководство даже и не пытается скрывать, сообщил о том, что продажи проекта достигли миллиона экземпляров. Ни одна другая игра франшизы не продавалась таким тиражом со столь внушительной скоростью.

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Судя по профессиональным рецензиям и пользовательским отзывам, популярность ремейка вполне заслуженная: игроки отмечают, что разработчики не только восстановили воспоминания их детства/молодости, но и добавили в проект новых спортсменов и разнообразили музыкальное сопровождение.