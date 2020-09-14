Firaxis продолжает регулярно снабжать Civilization VI новым контентом из сезонного абонемента New Frontier Pass. Сегодня разработчики вкратце с помощью специального ролика рассказали, чего следует ждать поклонникам «Цивилизации» уже в этом месяце. А нововведений будет предостаточно.

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Самое главное — в игру введут две новых цивилизации: Византию и Галлию. Подробностями вместе с полноценными ознакомительными видеороликами разработчики поделятся чуть позже, пока что для затравки сообщили, что Византия полностью сконцентрирована на завоеваниях — как в военном, так и в религиозном смыслах, а Галлия получает существенные бонусы к культуре и производству.

Вместе с новыми цивилизациями (и их лидерами) в игре появятся новые чудеса света, тип карт «Высокогорье», а также новый игровой режим «Трагические века», в ходе которого цивилизации то и дело вступают то в золотой, то в тёмный век с соответствующими преимуществами и недостатками каждого.

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Обновление появится в игре уже 24 сентября.