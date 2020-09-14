Electronic Arts очень дорожит франшизой Star Wars, поэтому уделяет много внимания играм по её мотивам. В частности, сегодня издательство опубликовало официальную короткометражку Star Wars Squadrons, в которой демонстрируется накал страстей между пилотами двух противоборствующих фракций — Новой Республики и остатков Галактической Империи.

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Напоминаем, что Star Wars Squadrons представляет собой космический боевик, в котором мы будем управлять известными истребителями из саги «Звёздных войн» в различных игровых режимах.

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Релиз проекта запланирован на второе октября на PC и актуальных консолях. Примечательно, что игра полностью поддерживает устройства виртуальной реальности, так что при наличии таковых с погружением в мир «Звёздных войн» после окончания «тёмных времён» проблем возникнуть не должно.