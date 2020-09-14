Microsoft совместно с 343 Industries объявили о том, что Halo 3 ODST доберётся до персональных компьютеров уже в следующий вторник, 22 сентября. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Все обладатели сборника Halo The Master Chief Collection получат Halo 3 ODST автоматически, остальные же при желании смогут приобрести проект отдельно. Игра будет распространяться через Steam, Microsoft Store и по подписке Xbox Game Pass.

реклама

Таким образом, до конца года разработчикам осталось лишь пополнить сборник Halo The Master Chief Collection четвёртой номерной частью франшизы, и он будет считаться завершённым. Примечательно, что авторам удалось уложиться в изначально заданные сроки несмотря на пандемию.