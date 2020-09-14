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Halo 3 ODST заглянет на PC уже на следующей неделе

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Microsoft совместно с 343 Industries объявили о том, что Halo 3 ODST доберётся до персональных компьютеров уже в следующий вторник, 22 сентября. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Все обладатели сборника Halo The Master Chief Collection получат Halo 3 ODST автоматически, остальные же при желании смогут приобрести проект отдельно. Игра будет распространяться через Steam, Microsoft Store и по подписке Xbox Game Pass.

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Таким образом, до конца года разработчикам осталось лишь пополнить сборник Halo The Master Chief Collection четвёртой номерной частью франшизы, и он будет считаться завершённым. Примечательно, что авторам удалось уложиться в изначально заданные сроки несмотря на пандемию.

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Теги

xbox game studios 343 industries halo the master chief collection halo 3 odst
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