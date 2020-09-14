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Gearbox отметила годовщину Borderlands 3 публикацией занимательной статистики

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Вчера вечером исполнился ровно год с момента релиза Borderlands 3, и разработчики из Gearbox Software, следуя современным традициям, отметили данное событие, поблагодарили всех игроков и опубликовали наиболее интересную (по их мнению) статистику в формате видеоролика.

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За год:

  • более 117 тысяч лет проведено в режиме совместного прохождения;
  • открыто более 456,8 млн красных сундуков;
  • убито свыше 5,7 млрд оппонентов;
  • израсходовано 1,18 трлн патронов;
  • подорвано без малого 120 млн гранат.

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Стоит отметить, что Borderlands 3 продолжит развиваться; в частности, игра получит бесплатный апгрейд для консолей нового поколения и новое дополнение-расширение, подробнее о котором расскажут в ближайшие месяцы.

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2k games gearbox software borderlands 3
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Winssy
12:59
Как раз наоборот.
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Иван Иванов
12:56
недавно кусок демки вываливали в од так там графика уже устарела,а в конце 2022 г это будет позорищем
Крис Робертс ответил на критику продолжительности разработки Star Citizen
ivvy1000
12:55
Какие лучшие цены? В долларах? gigabyte 2070s gaming oc 3x в конце прошлого года была от 32 тысяч.
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Vitaly
12:55
Сейчас бы покупать 2070 за 43 тыс, когда через месяц выйдет 3070 за 45 тыс с +50% производительностью.
На российском рынке стартовал большой сезон скидок на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2070 SUPER и RTX 2060 продаются по лучшим ценам с начала продаж
Kopcheniy
12:53
В 3-ем тоже понравилась - недавно прошел, почти все настройки выкрутил на макс, мне понравилось. Правда на RX 470 были просадки до 30 к/с, но на высоких с макс. текстурами тоже прилично смотрится, в э...
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Yolanda Tarska
12:50
260я это другая карта и дороже и она была в старшей линейке, типо 70ых. 460-660 бюджетные, а 760 это перемаркированная 670я.
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Jaster
12:48
Не мне, а объективным результатам измерений.
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
Twisted Evil
12:46
Ага, не знал он. Думал что игру делает, а получился доильный аппарат. Вы втераете мне какую-то дичь, мистер Робертс.
Крис Робертс ответил на критику продолжительности разработки Star Citizen
SmaSheR
12:43
Это не спектр - новая уязвимость, старые заплатки от нее не защищают.
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Расул Халилов
12:43
Об этом недавно заявил вице-президент Intel и даже раскрыл некоторые детали, так что 8 ядер будут однозначно
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