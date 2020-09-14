Gearbox отметила годовщину Borderlands 3 публикацией занимательной статистики
Вчера вечером исполнился ровно год с момента релиза Borderlands 3, и разработчики из Gearbox Software, следуя современным традициям, отметили данное событие, поблагодарили всех игроков и опубликовали наиболее интересную (по их мнению) статистику в формате видеоролика.
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За год:
- более 117 тысяч лет проведено в режиме совместного прохождения;
- открыто более 456,8 млн красных сундуков;
- убито свыше 5,7 млрд оппонентов;
- израсходовано 1,18 трлн патронов;
- подорвано без малого 120 млн гранат.
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Стоит отметить, что Borderlands 3 продолжит развиваться; в частности, игра получит бесплатный апгрейд для консолей нового поколения и новое дополнение-расширение, подробнее о котором расскажут в ближайшие месяцы.
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