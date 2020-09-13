В рамках цифрового мероприятия PAX Online студия Gearbox Software поделилась подробностями о развитии Borderlands 3 на ближайшее время. Как и следовало ожидать, главный пункт в новостях — улучшение игры для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Обладатели версий Borderlands 3 для PlayStation 4 и Xbox One получат обновлённые версии бесплатно. На консолях нового поколения игра будет воспроизводиться в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Будут ли в «некстгенных» версиях игры графические улучшения, не уточняется, зато известно, что в них (а впоследствии — и для «пастгена») обязательно появится режим игры в разделённом экране.

Не забудут и про новый игровой контент. Во-первых, у каждого из героев появится новое древо прокачки, а во-вторых, в конце текущего года игра получит ещё одно крупное дополнение. Подробностями дополнения авторы пока не делятся, но заверяют, что оно будет заметно отличаться от привычных.