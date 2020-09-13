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Borderlands 3 бесплатно обновят для PlayStation 5 и Xbox Series X и добавят в игру новый контент

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В рамках цифрового мероприятия PAX Online студия Gearbox Software поделилась подробностями о развитии Borderlands 3 на ближайшее время. Как и следовало ожидать, главный пункт в новостях — улучшение игры для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Обладатели версий Borderlands 3 для PlayStation 4 и Xbox One получат обновлённые версии бесплатно. На консолях нового поколения игра будет воспроизводиться в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Будут ли в «некстгенных» версиях игры графические улучшения, не уточняется, зато известно, что в них (а впоследствии — и для «пастгена») обязательно появится режим игры в разделённом экране.

Не забудут и про новый игровой контент. Во-первых, у каждого из героев появится новое древо прокачки, а во-вторых, в конце текущего года игра получит ещё одно крупное дополнение. Подробностями дополнения авторы пока не делятся, но заверяют, что оно будет заметно отличаться от привычных.

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GumanoidT
00:19
Дождемся Лайтнингов и HOF с нормальным повер лимитом. Интересно на что ГПУ способен без ограничений по жору.
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Danil Shtern
00:17
пробовал все кабели которые рекламит в статье, звук гавно не лоханитесь как я не покупайте эту дрянь покупайте кабели из безмедного кислорода. блутуз называются
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Slumber
00:16
так тут тоже от fe разгон. Может лайтнинг так же даст +14, раз на fe можно +3 получить, при том что карт у людей нет. И от fe у топовых может будет больше, может меньше, посмотрим.
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RandomXP
00:16
AMD A520 и процессор AMD Ryzen 4700 в таком боксе - это просто супер было бы Ждем! А черт, может и сменю своего монстра с водой на такую штуку))
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Константин Дятлов
00:07
NOAX
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Хеймдаль ✅
00:05
Зайдёшь на забугорный форум, все чёт обсуждают, делятся инфой о новых картах... тут же 80% школоты с Rx570(580) дизлайкают все что касается о картах nVidia и лакают кто хвалит амд .... это такой кон...
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
t3chmob
00:03
Далеко не так. Игровые результаты 3080 расположатся промежуточно между разгоном 2080Ti с жидким азотом на 2500/17000 и Nvlink быстродействием. Архитектуру улучшили существенно, достаточно проанализиро...
NVIDIA GeForce RTX 3080 смогла достичь значения в 20,7 ГГц по памяти — результаты видеокарты в ряде бенчмарков улучшились на несколько процентов
Auroson1c
23:56
на 2080ti цены держались до анонса результатов 30xx серии. И если б не относительно низкая цена нового поколения по сравнению с предыдущим, цена на 2080ti наверное так и не изменилась бы.
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