Постапокалиптическая ролевая игра Wasteland 3 поступила в продажу в конце августа и получила в основном положительные пользовательские отзывы. Самое время затронуть тему пострелизной поддержки проекта, решил руководитель студии inXile Entertainment Брайан Фарго.

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По словам Брайана Фарго, студия продолжит исправлять игровые ошибки, улучшать пользовательский интерфейс и оптимизировать время загрузки, но также можно ждать появления дополнительного контента, в том числе и полноценных расширений (expansions) с, предположительно, новыми сюжетными линиями.

Впрочем, когда конкретно в игре начнёт появляться новый контент, пока говорить рано: сейчас студия вовсю трудится над выпуском решающих проблемы обновлений. В частности, в начале сентября для Wasteland 3 вышло обновление 1.1.0, а уже на подходе обновление 1.1.1. Его релиз должен состояться в конце следующей недели.