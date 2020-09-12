В июне этого года на презентации новых игр от Sony была анонсирована очаровательная приключенческая игра Kena Bridge of Spirits, в которой нам предстоит разгадать секреты затерянного поселения и в процессе встретить милых зверушек. Предполагалось, что проект поступит в продажу до конца текущего года и станет одним из стартовых в линейке PlayStation 5, но не сложилось.

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Всему виной коронавирус и самоизоляция: работа дома оказалась не столь эффективной, как предполагали разработчики, поэтому скорость производства игры заметно пострадала. Как следствие, выпустить Kena Bridge of Spirits в этом году не получится, и релиз отложили до первого квартала 2021 года.

Kena Bridge of Spirits должна выйти на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Epic Games Store).