Crytek показала трассировку лучей в Crysis Remastered на консолях
Компания Crytek показала новый трейлер Crysis Remastered. Ролик посвятили технологии трассировки лучей на консолях текущего поколения, но есть нюанс: «лучи» будут доступны только на PlayStation 4 Pro и Xbox One X.
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Crytek давно заявляла, что трассировка лучей в новой версии движка CryEngine работает на любых видеокартах. Для этого наличие RTX-ядер вовсе не обязательно. Есть один объективный момент: на дорогом PC трассировка лучей в ремастер-версии Crytek будет работать намного лучше.
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Релиз Crysis Remastered запланирован на 18 сентября. Проект появится на PC и консолях нынешнего поколения. Выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series X пока под вопросом, но мы будем ждать.
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