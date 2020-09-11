Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Crytek показала трассировку лучей в Crysis Remastered на консолях

+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики

Компания Crytek показала новый трейлер Crysis Remastered. Ролик посвятили технологии трассировки лучей на консолях текущего поколения, но есть нюанс: «лучи» будут доступны только на PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Crytek давно заявляла, что трассировка лучей в новой версии движка CryEngine работает на любых видеокартах. Для этого наличие RTX-ядер вовсе не обязательно. Есть один объективный момент: на дорогом PC трассировка лучей в ремастер-версии Crytek будет работать намного лучше.

реклама

Релиз Crysis Remastered запланирован на 18 сентября. Проект появится на PC и консолях нынешнего поколения. Выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series X пока под вопросом, но мы будем ждать.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

crysis remastered сrytek
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Crytek показала трассировку лучей в Crysis Remastered на консолях
+
Ubisoft прокомментировала недовольство игроков внешним видом ремейка Prince of Persia The Sands of Time
26
Авторы Chronos Before the Ashes поделились первыми подробностями проекта
+
Игроки очень недовольны первыми кадрами ремейка Prince of Persia The Sands of Time
6
Энтузиаст уже сравнил графику ремейка Prince of Persia The Sands of Time с оригиналом
12
Ubisoft огласила дату появления в The Division 2 режима со 100-этажным небоскрёбом
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600
140
Сбалансированный игровой ПК за 1000 долларов – мой вариант конфигурации
49
Мышь Logitech M190 - хотели как лучше, а получился… плач по эргономике
32
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV
21
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7

Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:29
Эти цифры вполне ожидаемы были, примерно так нвидия каждые два года прибавляет. А все что обещает Хуанг это технология DLSS 2,0, там будет весь прирост. Но это пока только для 6 игр.
Первые результаты тестирования RTX 3080 подтверждаются рядом лабораторий — новинка до 25% быстрее RTX 2080 Ti
Дмитрий
22:25
На драйвера точно забьют. Просто инженеров столько не хватит чтобы на все поколения разрабатывать драйвера
Первые результаты тестирования RTX 3080 подтверждаются рядом лабораторий — новинка до 25% быстрее RTX 2080 Ti
Дмитрий
22:23
Непонятно что будет со старыми картами. Хуанг решил так много карт выпустить. Непонятно зачем? Игр с DLSS 2, всего 6, а с первой версией только 10.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
Дмитрий
22:21
Бред думаю. На циферку выше, 2070, так всегда было
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
Gonshik
22:21
Гугл переводчик хотя бы используй, умник. Ремастер - восстановление старого, так фильмы старые выпускают например, подчищая и немного совершенствуя, ремэйк - переделка, вплоть до того что с нуля, прим...
Ubisoft прокомментировала недовольство игроков внешним видом ремейка Prince of Persia The Sands of Time
Дмитрий
22:20
Пишут про дефицит и тут же Хуанито весь ассортимент выгоняет. Смешно даже, что за агония? Наверное АРМ собирается купить денежки нужны? Если Хуанг купит АРМ то не видать будет больше процессоров АРМ. ...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
Rimm
22:18
Вот это монитор - мечта!! Ориентировочно замена 50" 4к год через пять
Sharp анонсировала 120" дисплей 8K с частотой 120 Гц, HDMI 2.1 и улучшенной подсветкой на 2048 зон затемнения
Дмитрий
22:16
Ожидается дефицит? Я отвечаю на этот вопрос так. Сколько заказали столько и получат. Чипы большие отбраковки будет много. У самсунга большого опыта все равно нет. И че то как то смущает большой Жор ка...
Видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 хватит не всем – NVIDIA ожидает дефицит графических чипов в первые месяцы
Дмитрий
22:11
Дождитесь тестов. Прирост будет небольшим. Если прирост небольшой тогда понятно почему Хуанг цену понижает. На счет того что хватит не всем эту песенку мы слышали от интела. Все как лежало так и лежит...
Видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 хватит не всем – NVIDIA ожидает дефицит графических чипов в первые месяцы
Дмитрий Массеров
22:08
можно ли этой видиокартой как игровой пользоваться?
Sapphire выпускает специальные версии Radeon RX 470 и Radeon RX 560 для майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем