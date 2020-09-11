В начале сентября Ubisoft объявила о том, что The Division 2 скоро пополнится PvE-режимом под названием «Саммит» (Summit), в котором игрокам «в соло» или в компании с товарищами необходимо пробиваться наверх по этажам небоскрёба вплоть до самой крыши. Режим привлёк к себе большое внимание, и вот, теперь разработчики огласили точную дату его появления на основных серверах игры — 22 сентября. По такому поводу авторы даже опубликовали забавный ролик, в котором не обошлось без сцен в лифте с атмосферной музыкой.

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Стоит напомнить, что в данном режиме на этажах небоскрёба игрокам будут противостоять бойцы различных фракций, и чем выше, тем сложнее будут стычки и сопутствующие им задания. Через каждые десять этажей игроков ждут сражения с мини-боссами и сохранение контрольной точки.

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Хотя «Саммит» и предполагает совместное прохождение, бытует мнение, что лучше всё же проходить его в одиночку: большому и сильному отряду и противников будет противостоять больше, и координировать действия становится сложнее.