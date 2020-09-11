Аудитория средневекового экшена For Honor достигла 25 миллионов игроков
Вскоре после окончания второго в этом году выпуска Ubisoft Forward разработчики For Honor объявили о том, что аудитория этого средневекового боевика преодолела отметку в 25 миллионов игроков. Естественно, речь идёт не о среднем количестве активных пользователей, а о том, сколько вообще людей (учётных записей) опробовали For Honor за время её существования — с февраля 2017 года.
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Вместе с тем разработчики объявили о том, что в следующий четверг, 17 сентября, в For Honor стартует третий сезон четвёртого года, вместе с которым в игре появится новый сюжетный контент, элементы «косметики» и тому подобные приятные нововведения.
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