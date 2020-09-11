Несмотря на то, что словосочетание «отправка на золото» в отношении игр с каждым днём всё стремительнее теряет своё первоначальное значение (уже даже консоли предлагают в варианте без привода оптических дисков), разработчики по-прежнему отдают дань традиции и отмечают данное событие как важный этап развития игры. Так, творческий руководитель Star Wars Squadrons Иэн Фрейзер в своём Twitter сообщил об отправке данного космического боевика «на золото».

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Технически, как поясняет Фрейзер, «отправка на золото» означает готовность игры к производству дисков, печатанию обложек и тому подобному. Обычно достижение данного этапа в производстве игры автоматически означает, что ранее обозначенная дата релиза будет изменена только в случае внезапного обнаружения критических ошибок.

Напомним, что в Star Wars Squadrons мы примем на себя роли пилотов Новой Республики или же терпящей крах Галактической Империи. Хотя основная направленность Star Wars Squadrons это мультиплеер, но без одиночной кампании проект также не оставили. События игры, как следует из описания, разворачиваются после событий шестого эпизода культовой киносаги.