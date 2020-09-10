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Новые подробности Cyberpunk 2077 огласят уже на следующей неделе

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Некоторое время назад CD Projekt RED пообещала, что до релиза Cyberpunk 2077 проведёт ещё как минимум одну (третью по счёту) трансляцию Night City Wire. И вот, сегодня разработчики огласили точную дату её проведения — 18 сентября. Ранее в Сети всплывала информация о 26 сентября в рамках TGS 2020, но это будет специальное представление для японской публики; мы же сможем вновь взглянуть на самый ожидаемый проект этого года уже в следующую пятницу в 19:00 по московскому времени.

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Как пишут разработчики, в рамках третьего эпизода Night City Wire они проведут тур по Найт-Сити, познакомят игроков с бытом городских банд и подробнее расскажут о создании игрового саундтрека. Скорее всего, тогда же официально опубликуют и системные требования проекта, но пока что это лишь догадки.

Окунуться в мир Cyberpunk 2077 на своих мониторах/телевизорах можно будет 19 ноября.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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wwr222
17:09
Давай,давай,отмазывайся...А то люди не гнали и результат я не видел. Купил такую плату-мучайся... Если что,у меня тоже Фаталити В360 под 8400.Так вот питание также аналогично z370 pro 4 и разгонять на...
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Combowan
17:08
физика - неуд
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Артём Гуников
17:07
C такой ВК обычно проц уже одет в водянку.... По крайней мере проц тут должен быть от 10700К и шустрей, что уже редко кто пользует под куллером...
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Всеволод Тырин
17:07
р30 серии всего год - великолепные трубки.
В августе выручка TSMC выросла на 16%, Huawei закупался по полной
Asmodeus
17:06
Явный фейк.
Фото прототипа AMD Big Navi обнажило 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядную шину
Asmodeus
17:05
Так что им было менять в Intel? Пару ядер только досыпать. Архитектура сама древняя как окаменелые фекалии мамонта.
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wwr222
17:04
4150>4000,все нормально.Но с говноплатой такого не достичь. Вы сами загоняете себя в рамки ограничений из-за экономии на плате. Ладно,если финансы сильно ограничены,это я понимаю.Но в целом давать сов...
Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600
Alex Vetrov
17:03
Он дует снизу вверх) Библию хуанга по амперам не листали?))
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Иван Ершов
17:02
Под какой разгон то? 3600 уже в помидоры разогнан,там гнать нечего)
Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600
Александр Дедок
17:01
Он дует сверху вниз по идее и будет если по фото смотреть
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
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