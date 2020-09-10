Новые подробности Cyberpunk 2077 огласят уже на следующей неделе
Некоторое время назад CD Projekt RED пообещала, что до релиза Cyberpunk 2077 проведёт ещё как минимум одну (третью по счёту) трансляцию Night City Wire. И вот, сегодня разработчики огласили точную дату её проведения — 18 сентября. Ранее в Сети всплывала информация о 26 сентября в рамках TGS 2020, но это будет специальное представление для японской публики; мы же сможем вновь взглянуть на самый ожидаемый проект этого года уже в следующую пятницу в 19:00 по московскому времени.
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Как пишут разработчики, в рамках третьего эпизода Night City Wire они проведут тур по Найт-Сити, познакомят игроков с бытом городских банд и подробнее расскажут о создании игрового саундтрека. Скорее всего, тогда же официально опубликуют и системные требования проекта, но пока что это лишь догадки.
Окунуться в мир Cyberpunk 2077 на своих мониторах/телевизорах можно будет 19 ноября.
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