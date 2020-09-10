Некоторое время назад CD Projekt RED пообещала, что до релиза Cyberpunk 2077 проведёт ещё как минимум одну (третью по счёту) трансляцию Night City Wire. И вот, сегодня разработчики огласили точную дату её проведения — 18 сентября. Ранее в Сети всплывала информация о 26 сентября в рамках TGS 2020, но это будет специальное представление для японской публики; мы же сможем вновь взглянуть на самый ожидаемый проект этого года уже в следующую пятницу в 19:00 по московскому времени.

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Как пишут разработчики, в рамках третьего эпизода Night City Wire они проведут тур по Найт-Сити, познакомят игроков с бытом городских банд и подробнее расскажут о создании игрового саундтрека. Скорее всего, тогда же официально опубликуют и системные требования проекта, но пока что это лишь догадки.

Окунуться в мир Cyberpunk 2077 на своих мониторах/телевизорах можно будет 19 ноября.