Ночные гонки по льду в свежем видео игрового процесса DiRT 5
Codemasters продолжает регулярно напоминать о существовании раллийной гонки DiRT 5 и опубликовала свежий видеоролик с демонстрацией её игрового процесса. В нижеуказанном видео продемонстрированы ночные гонки по замёрзшему судоходному проливу Ист-Ривер в Нью-Йорке.
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К сожалению, геймплей записывался в режиме «пылесоса», о чём нам напоминает не только и не столько звук турбированных двигателей, сколько вид от радиаторной решётки машины. Режим на очень большого любителя, поэтому не совсем ясно, зачем Codemasters записывала геймплей именно так. Возможно, чтобы мы полюбовались красивыми текстурами льда посреди ночи?
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Напомним, что DiRT 5 выйдет шестого ноября и станет стартовой игрой на Xbox Series X/Series S.
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