Codemasters продолжает регулярно напоминать о существовании раллийной гонки DiRT 5 и опубликовала свежий видеоролик с демонстрацией её игрового процесса. В нижеуказанном видео продемонстрированы ночные гонки по замёрзшему судоходному проливу Ист-Ривер в Нью-Йорке.

реклама

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

К сожалению, геймплей записывался в режиме «пылесоса», о чём нам напоминает не только и не столько звук турбированных двигателей, сколько вид от радиаторной решётки машины. Режим на очень большого любителя, поэтому не совсем ясно, зачем Codemasters записывала геймплей именно так. Возможно, чтобы мы полюбовались красивыми текстурами льда посреди ночи?

реклама

Напомним, что DiRT 5 выйдет шестого ноября и станет стартовой игрой на Xbox Series X/Series S.