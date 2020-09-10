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Аналитики подсчитали, что PUBG Mobile заработала уже 3,5 млрд долларов

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Аналитическая фирма Sensor Tower частенько публикует информацию, которой разработчики официально предпочитают не делиться. Так, по подсчётам сотрудников компании, мобильная версия PlayerUnknown’s Battleground за время своего существования заработала уже свыше трёх с половиной миллиардов долларов. Примечательно, что ещё два месяца назад этот показатель составлял ровно 3 миллиарда долларов.

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В текущем году PUBG Mobile приносит в среднем больше денег, чем годом ранее, но ничего удивительного в этом нет: коронавирус и самоизоляция серьёзно прибавили доходов представителям игровой индустрии. Всего за восемь месяцев текущего года PUBG Mobile заработала 1,8 млрд долларов, а самым крупным рынком для игры является Китай, где проект распространяется под идеологически верным названием Game For Peace: больше половины всех доходов от игры приносят именно китайские геймеры.

В начале сентября PUBG Mobile попала под горячую руку индийских властей и была заблокирована вместе с другими 117 проектами издательства Tencent. Учитывая, что PUBG Mobile пользовалась большой популярностью в Индии, разработчики решили самостоятельно издавать PUBG Mobile в этой стране, чтобы снять блокировку.

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