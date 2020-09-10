Аналитики подсчитали, что PUBG Mobile заработала уже 3,5 млрд долларов
Аналитическая фирма Sensor Tower частенько публикует информацию, которой разработчики официально предпочитают не делиться. Так, по подсчётам сотрудников компании, мобильная версия PlayerUnknown’s Battleground за время своего существования заработала уже свыше трёх с половиной миллиардов долларов. Примечательно, что ещё два месяца назад этот показатель составлял ровно 3 миллиарда долларов.
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В текущем году PUBG Mobile приносит в среднем больше денег, чем годом ранее, но ничего удивительного в этом нет: коронавирус и самоизоляция серьёзно прибавили доходов представителям игровой индустрии. Всего за восемь месяцев текущего года PUBG Mobile заработала 1,8 млрд долларов, а самым крупным рынком для игры является Китай, где проект распространяется под идеологически верным названием Game For Peace: больше половины всех доходов от игры приносят именно китайские геймеры.
В начале сентября PUBG Mobile попала под горячую руку индийских властей и была заблокирована вместе с другими 117 проектами издательства Tencent. Учитывая, что PUBG Mobile пользовалась большой популярностью в Индии, разработчики решили самостоятельно издавать PUBG Mobile в этой стране, чтобы снять блокировку.
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