Похоже, слухи о существовании ремейка Prince of Persia The Sands of Time всё-таки оказались правдой: сегодня в российском сегменте Uplay была обнаружена рекламная вставка, на которой засветилось название и кадры проекта.

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На данный момент остаётся только ждать второго выпуска Ubisoft Forward, который пройдёт сегодня в 22:00 по московскому времени. Многочисленные утечки сообщали, что ремейк культовой части серии Prince of Persia представят именно там.