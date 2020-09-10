Вчера вечером Activision совместно с Treyarch и Raven Software официально продемонстрировали сетевой режим Call of Duty Black Ops Cold War, рассказали о полях боя, игровых режимах, новых возможностях и многом другом, а под конец пригласили популярных стримеров опробовать игру, что называется, вживую. Портал IGN выделил финальную, самую интересную часть трансляции, и опубликовал записи чистого геймплея Call of Duty Black Ops Cold War.

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Всего получилось пять отрывков геймплея на пяти первых представленных картах. Боевые действия в нижеуказанных видео пройдут в самом сердце России (Советского Союза, игра всё-таки про 1980-е), в Майами, посреди Атлантического океана, в Анголе и даже в заснеженных локациях Узбекистана. Если вас не «напрягают» редко уместные крики ведущих и стримеров — к просмотру обязательно.

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Стоит отметить, что поля боя в Call of Duty Black Ops Cold War создавались с расчётом на разнообразие; в частности, карта Satellite предполагает сражения в замкнутых пространствах, тогда как Crossroads предоставит возможность насладиться открытыми локациями.

Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября, а в октябре пройдёт целая серия публичных тестирований на различных платформах.