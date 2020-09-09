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Сид Мейер не уверен, что стал бы играть в Civilization, если бы она впервые появилась в наши дни

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Издание The Independent побеседовало с легендарным геймдизайнером Сидом Мейером, которому мы обязаны бессонными ночами за «Цивилизацией» с непреодолимым желанием нажать на кнопку «Ещё только один ходик». Хотя серия, которой в следующем году исполнится тридцать лет, без преувеличения является культовой, во многом ей повезло с эпохой, о чём упомянул Сид Мейер.

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Если представить себе, что мы живём в 2020 году в мире, где Sid Meier’s Civilization никогда не существовало, то, как пояснил дядюшка Сид, он не уверен, что смог бы создать сегодня такую игру. Более того, он не уверен, что стал бы в неё играть. Как считает Сид Мейер, игры серии Civilization требуют от игрока полного погружения и немалого времени на вникание в суть игрового процесса. Да и сами партии занимают много времени. Большинство современных геймеров, считает Мейер, к такому не готовы.

По словам геймдизайнера, Civilization появилась в идеальный момент: компьютеры уже были достаточно производительными, но не обрушивали на пользователя массу информации и возможностей. Выйди игра чуть раньше — и функционально, и геймплейно она была бы невзрачной.

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Стоит напомнить, что самой современной частью культовой франшизы сейчас является Civilization VI, вышедшая в 2016 году. Проект уже получил два крупных дополнения, а сейчас продолжает пополняться контентом из сезонного пропуска.

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2k games firaxis games civilizaiton vi
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