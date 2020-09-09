В этом году столько проектов было отложено на недели и месяцы вперёд, что подобные новости уже воспринимаются как данность, и, признаться честно, когда Ubisoft опубликовала в своём официальном Twitter новую дату выхода Assassin’s Creed Valhalla, мы в редакции по привычке подумали, что релиз задержится. Но на самом деле всё с точностью до наоборот: если раньше «Вальгалла» должна была выйти 17 ноября, то теперь долгожданный релиз состоится на неделю раньше — 10 ноября.

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Причина указана в сообщении Ubisoft: теперь релиз Assassin’s Creed Valhalla будет приурочен к выходу консолей Xbox Series X и Xbox Series S.

Напомним, что в Assassin’s Creed Valhalla мы принимаем роль викинга Эйвора, который в любой момент времени может быть как мужчиной, так и женщиной по желанию игрока. В игре будет в основном сюжетная кампания, а побочные задания практически полностью отсутствуют по причине того, что мы играем за захватчиков, с которыми из местных английских жителей никто никаких дел иметь не собирается.