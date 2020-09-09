Нью-йоркское подразделение Avalanche Studios, известное по Just Cause 3, набирает новых сотрудников. И хотя это вполне обыденная и естественная процедура, основное внимание привлекает не она как таковая, а описание проекта, над которым предстоит работать новым сотрудником. Как пишет Avalanche, трудиться предстоит над «крупнейшим и величайшим» AAA-проектом из всех над которыми компания работала.

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Судя по перечню вакансий, в новом проекте компания собирается много внимания уделить анимации персонажей. Возможно, нью-йоркское подразделение Avalanche готовит интерактивное кино или масштабную ролевую игру, но из скудного описания можно сформировать практически любую версию.

Как бы то ни было, поиск новых сотрудников обычно означает ранний этап производства проекта, так что маловероятно, что мы услышим о нём в обозримой перспективе.