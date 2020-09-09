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CD Projekt RED призвала не верить слухам о микротранзакциях в одиночном режиме Cyberpunk 2077

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На прошлой неделе CD Projekt RED отчиталась перед инвесторами и ответила на некоторые их вопросы, среди которых, в частности, был вопрос и о микротранзакциях в Cyberpunk 2077. Речь в контексте шла исключительно о мультиплеерном режиме, который выйдет с огромной задержкой относительно основной игры, но то ли трудности перевода, то ли недобросовестная журналистика (или и то, и другое сразу) привели к тому, что некоторые пользователи почему-то связали микротранзакции именно с основной Cyberpunk 2077.

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В результате CD Projekt RED пришлось в очередной раз разложить всё по полочкам: в одиночном режиме Cyberpunk 2077 микротранзакций не будет; представлены они будут лишь в сетевом режиме, и то, никакой принудиловки и исключительно за достойные «товары». По словам разработчиков, их цель — сделать так, чтобы игроки рассматривали микротранзакции в сетевом режиме Cyberpunk 2077 как что-то положительное.

Разработчики призывают не верить слухам и «кликбейтам». Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября, а сетевой режим — возможно, в следующем году.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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