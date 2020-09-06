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У Cyberpunk 2077 будет больше пострелизного контента, чем у The Witcher 3

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Весной этого года CD Projekt RED пообещала, что у Cyberpunk 2077 будет не меньше крупных аддонов, чем в своё время вышло для The Witcher 3. Поскольку «не меньше» другими словам — это «равно или больше», то игрокам сразу стало любопытно, насколько же значительно расширится игровой мир Cyberpunk 2077 на первые годы после релиза. Ответ (пусть и не прямой) на этот вопрос прозвучал в рамках сессии вопросов-ответов руководства CD Projekt с инвесторами.

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Как заявил руководитель CD Projekt Адам Кичиньский, в Cyberpunk 2077 игроки в плане количества дополнений могут ожидать большего, чем компания в своё время выпустила для The Witcher 3. В подробности господин Кичиньский вдаваться не стал, поскольку формат мероприятия к тому не располагает, но пообещал, что всё станет ясно ещё до выхода игры.

Затем руководство компании расстроило любителей ждать распродаж: CD Projekt планирует продавать Cyberpunk 2077 за полную стоимость даже дольше, чем The Witcher 3. А когда время распродаж настанет, то первые скидки будут гораздо скромнее.

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Мультиплеерный режим, который выйдет отдельно уже после релиза одиночной Cyberpunk 2077, не обойдётся без микротранзакций. Судя по формулировкам руководства CD Projekt, микротранзакции затронут только косметику; по крайней мере, идея компании заключается в том, чтобы игроки с удовольствием пользовались внутриигровыми покупками.

Релиз Cyberpunk 2077, напоминаем, запланирован на 19 ноября. Нам чуть ли не клянутся, что ещё одного переноса выхода не будет.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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