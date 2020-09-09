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Сид Мейер опроверг главный миф серии Civilization

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В кругу любителей серии глобальных стратегий Sid Meier’s Civilization вот уже несколько десятилетий существует мем о «Ядерном Ганди»: когда, казалось бы, самый мирный предводитель Индии в один прекрасный день сходит с ума и начинает устраивать массированные ядерные бомбардировки.

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Согласно легенде, такое поведение «цивилизационной» версии индийского лидера тянется ещё с самой первой Civilization, где оно является багом: изначально Ганди обладает самым низким показателем агрессивности (единица), но после принятия мирных политик, снижающих агрессивность ещё на два пункта, возникала ошибка, и данный показатель у Ганди взлетал до 255 единиц, в результате чего у него «сносило башню», а во всех городах начинали создаваться атомные бомбы.

Легенда красивая, но, как стало известно из мемуаров создателя культовой франшизы Сида Мейера, ничего общего с реальностью она не имеет. По словам дядюшки Сида, загадка Ганди — это одна из тех вещей, которые весело оставлять в тайне. Естественно, настоящие причины резкого роста агрессивности самого мирного лидера в Civilization Сид Мейер не назвал.

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Источник изображения: YouTube-канал Door Monster.

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Стоит отметить, что в дальнейших частях серии Civilization ядерный Ганди остался в качестве «пасхалки», в частности, в Civilization VI Ганди — единственный лидер со строго фиксированной скрытой целью, в результате чего на его экране дипломатии можно наблюдать взаимоисключающие повестки: «Миротворец» и «Ядерный агрессор» одновременно. Так сказать, «не баг, а фича».

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2k games firaxis games civilization vi
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