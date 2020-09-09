Ubisoft показала три новых скриншота Watch Dogs Legion с трассировкой лучей
Как и положено современному блокбастеру, в «комплект поставки» Watch Dogs Legion входит поддержка трассировки лучей, и несколько часов назад Ubisoft опубликовала три скриншота с демонстрацией работы этой популярной технологии. Скриншотов мало — всего три штучки — зато они очень наглядные. Хотя, конечно, нагляднее было бы увидеть то же самое, но в формате видеоролика и с обязательным сравнением «вкл/выкл».
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Скорее всего, новых демонстраций рейтрейсинга в Watch Dogs Legion следует ожидать завтра, 10 сентября, в рамках второго выпуска Ubisoft Forward, где издатель соберёт все те игры, которые не удалось уместить в первый выпуск.
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Напомним, что Watch Dogs Legion поступит в продажу 29 октября.
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