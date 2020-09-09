Разработчики из Mojang отметили релиз второго сюжетного дополнения к Minecraft Dungeons публикацией соответствующего видеоролика. Несмотря на свою краткость, трейлер наглядно демонстрирует, чем игрокам предстоит заниматься в дополнении: путешествовать по обледеневшим землям, сражаться с «отмороженными» зомби и избегать встреч с полярными медведями.

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По сюжету, нашим героям предстоит остановить ледниковый период и в процессе завладеть новыми артефактами и встретиться с новыми противниками. Кроме того, параллельно дополнению для Minecraft Dungeons вышло обновление, добавляющее в игру двух новых торговцев, систему ежедневных испытаний, секретные локации и тому подобное.

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Дополнение уже доступно для прохождения на всех актуальных «больших» платформах и Nintendo Switch.