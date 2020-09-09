Снег и белые мишки в трейлере к выходу дополнения Minecraft Dungeons Creeping Winter
Разработчики из Mojang отметили релиз второго сюжетного дополнения к Minecraft Dungeons публикацией соответствующего видеоролика. Несмотря на свою краткость, трейлер наглядно демонстрирует, чем игрокам предстоит заниматься в дополнении: путешествовать по обледеневшим землям, сражаться с «отмороженными» зомби и избегать встреч с полярными медведями.
реклама
По сюжету, нашим героям предстоит остановить ледниковый период и в процессе завладеть новыми артефактами и встретиться с новыми противниками. Кроме того, параллельно дополнению для Minecraft Dungeons вышло обновление, добавляющее в игру двух новых торговцев, систему ежедневных испытаний, секретные локации и тому подобное.
реклама
Дополнение уже доступно для прохождения на всех актуальных «больших» платформах и Nintendo Switch.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила