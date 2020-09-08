В конце прошлого месяца студия Feral Interactive, занимающаяся созданием портов популярных игр на мобильные устройства или «альтернативные» операционные системы, объявила о том, что известная стратегия Company of Heroes вскоре заглянет на iPhone, а также на устройства под управлением Android. Никакой избирательности в отношении моделей «яблочной» продукции здесь нет, просто на iPad’ах игра доступна ещё с начала этого года.

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Релиз на вышеуказанных системах запланирован на 10 сентября, и вот, сегодня разработчики решили продемонстрировать нашему вниманию запись игрового процесса. Она не очень долгая, но ёмкая.

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Стоит отметить, что повторно приобретать версию для iPhone не придётся: если вы в начале этого года уже купили версию для iPad, то сможете продолжать играть и на любимом смартфоне.