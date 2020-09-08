Предзаказчики Crash Bandicoot 4 в середине сентября получат доступ к демоверсии игры
Разработчики Crash Bandicoot 4 It’s About Time объявили о том, что за две недели до релиза у проекта появится играбельная демоверсия. Впрочем, оценить её смогут не все, а только те, кто уже отдали Activision свои деньги — предзаказчики. Демоверсия появится 16 сентября.
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Вдобавок авторы показали нового персонажа — Тону (Tawna), известную по первой части как девушку Крэша, которую он пытался спасти. Поскольку четвёртая часть посвящена путешествиям во времени, то местная версия Тоны — героическая авантюристка, которая не то что себя в обиду не даст, но и другим с удовольствием «наваляет». Ей-то и посвятили специальный геймплейный видеоролик.
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Напомним, что Crash Bandicoot 4 It’s About Time выйдет второго октября на консолях уходящего поколения. Вероятно, в будущем появятся и версии для PC с консолями нового поколения.
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