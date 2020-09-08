Популярная информационная утилита GPU-Z обновилась до версии 2.34.0 на этой неделе, и предвосхитить появление новых видеокарт или процессоров она не смогла. В списке изменений фигурируют те компоненты, которые уже представлены, пусть и не очень давно. Дебютировавшая в начале сентября тройка видеокарт NVIDIA Ampere поддерживается в ассортименте GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, для первых двух предусмотрена корректная интерпретация характеристик памяти типа GDDR6X.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Сентябрьская премьера Intel тоже не обойдена вниманием создателей утилиты – в новой версии она поддерживает мобильные процессоры семейства Tiger Lake. Таким образом, с версией 2.34.0 пользователи GPU-Z могут смело работать с новейшими видеокартами NVIDIA и центральными процессорами Intel.