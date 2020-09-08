Состоялся релиз Necromunda: Underhive Wars — пошаговой ролевой тактики про войну банд в городе-улье
Разработчики из Rogue Factor при поддержке издательства Focus Home Interactive представили новый трейлер пошаговой ролевой тактики Necromunda: Underhive Wars. На этот раз ролик посвящён релизу проекта, который уже состоялся. Игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4. В том же Steam выпущенную Necromunda можно будет забрать со скидкой 20% до 14 сентября по цене 1199 рублей.
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Напомним, Necromunda: Underhive Wars расскажет нам историю противостояния банд из трёх домов в городе-улье. Банды эти имеют очень колоритные названия: Орлок, Эшер и Голиаф. Игроку нужно будет принять участие в противостоянии, ведя борьбу за деньги, власть, влияние и всё вот это.
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Проект представлен не только обширной сюжетной кампанией, но и несколькими сетевыми режимами.
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