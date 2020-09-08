В новом году поклонники Соника могут рассчитывать на знакомство с новыми играми с легендарным синим ёжиком в главной роли. Информация об этом появилась в журнале Licensing Source Book Europe. В указанном издании речь шла о некоем цифровом контенте и различных ивентах, посвящённых Сонику. Все эти вещи должны произойти в ближайшем будущем.

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Разумеется, информации о том, что это будут за игры, пока представлено не было. В журнале содержится ещё кое-какая интересная информация. Например, стало известно, что продажи всех игр по Сонику перевалили отметку в 920 миллионов копий. Выручка при этом составила более $6 миллиардов.

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Журналисты посчитали нужным вспомнить и об экранизации — она собрала в прокате более $300 миллионов.