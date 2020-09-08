Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые игры с ёжиком Соником могут выйти уже в будущем году

+
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

В новом году поклонники Соника могут рассчитывать на знакомство с новыми играми с легендарным синим ёжиком в главной роли. Информация об этом появилась в журнале Licensing Source Book Europe. В указанном издании речь шла о некоем цифровом контенте и различных ивентах, посвящённых Сонику. Все эти вещи должны произойти в ближайшем будущем.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Разумеется, информации о том, что это будут за игры, пока представлено не было. В журнале содержится ещё кое-какая интересная информация. Например, стало известно, что продажи всех игр по Сонику перевалили отметку в 920 миллионов копий. Выручка при этом составила более $6 миллиардов.

реклама

Журналисты посчитали нужным вспомнить и об экранизации — она собрала в прокате более $300 миллионов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sonic licensing source book europe
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новые игры с ёжиком Соником могут выйти уже в будущем году
+
Ubisoft назвала AAAA-играми Skull & Bones и Beyond Good & Evil 2
16
3D Realms анонсировала Graven — ретро-шутер, вдохновлённый серией Hexen
8
Авторы Blade Runner Enhanced Edition сравнили кадры ремастера с оригиналом
4
В следующем году выйдет ремастер шутера Rise of the Triad Dark War
4
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
21

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
184
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
8
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
33
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
43
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
8

Сейчас обсуждают

Haustmyrkr
13:29
За всех говорить не стоит)
Музей скинов для проигрывателя Winamp собрал 65000 скинов
Haustmyrkr
13:29
Без эквалайзера и в пожатом 192kbps, лол.
Музей скинов для проигрывателя Winamp собрал 65000 скинов
Юрий Долгорукий
13:29
У меня после обновления виртуал линк в драйвере втдяхи он вообще отпал. Теперь не работает и ничего сделать нельзя.
Интерфейс VirtualLink так и не смог получить распространения
warmuza
13:28
Именно такой и будет, я уже пишу статью с видео, как его правильно болгаркой срезать.
Corsair ведет работу над новым 12-контактным кабелем питания карт NVIDIA Ampere
Vdul
13:28
интересно, а что такое тогда энтерпрайз, если ltsb - корпоративная
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
Sayros
13:28
всё праильно, что запретили продавать карты авансом. А про дефецит задавайте вопросы тупарылым своим авторам блохерам которых читаете
NVIDIA пресекает попытки магазинов брать аванс со ждунов GeForce RTX 30
Опричник
13:27
А у меня АИМПу
Музей скинов для проигрывателя Winamp собрал 65000 скинов
Jaster
13:26
Эх, жаль без дисковода. Шикарный вариант был бы для б/у игор. Особенно с подпиской, где игор больше дают чем у Сони.
Xbox Series S и ее стоимость официально подтверждены Microsoft
Yolanda Tarska
13:26
Я вообще не играю на телефоне, как и абсолютное большинство, хотя у всех как раз iPhone 11, S20. Люди эти вообще ни разу игры не ставили на телефон.
В России обнаружили рост спроса на дорогие смартфоны
warmuza
13:25
ОК, и что теперь? И где моя критика тебя? И с чего бы мне её куда-то засовывать? Я написал посону, чтобы не слушал тебя. Не очень понимаю, где тут критика? Тебе помочь значение слова критика отыскат...
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем