Ретро-шутеры пользуются большой популярностью в кругу ностальгирующих по беззаботным временам зрелых геймеров, поэтому разработчики удовлетворяют спрос. В частности, сегодня стало известно, что ретро-шутер Ion Fury от студии Voidpoint и издательства 3D Realms в следующем году получит аддон-расширение (Expansion). Сопутствующий видеоролик-тизер прилагается.

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Подробностями дополнения, впрочем, авторы с широкой общественностью пока не делятся. Логично предположить, что нас ждут новые локации, новое оружие и даже новые противники.

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Напомним, что Ion Fury вышла в прошлом году, и при её создании разработчики вдохновлялись Duke Nukem 3D, Prey, Blood, Quake и Max Payne. Изначально проект назывался Ion Maiden, но впоследствии был переименован, чтобы избежать проблем со знаменитой (в своё время) хеви-метал-группой Iron Maiden.