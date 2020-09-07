Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ретро-шутер Ion Fury в следующем году получит крупное дополнение

2
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

Ретро-шутеры пользуются большой популярностью в кругу ностальгирующих по беззаботным временам зрелых геймеров, поэтому разработчики удовлетворяют спрос. В частности, сегодня стало известно, что ретро-шутер Ion Fury от студии Voidpoint и издательства 3D Realms в следующем году получит аддон-расширение (Expansion). Сопутствующий видеоролик-тизер прилагается.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Подробностями дополнения, впрочем, авторы с широкой общественностью пока не делятся. Логично предположить, что нас ждут новые локации, новое оружие и даже новые противники.

реклама

Напомним, что Ion Fury вышла в прошлом году, и при её создании разработчики вдохновлялись Duke Nukem 3D, Prey, Blood, Quake и Max Payne. Изначально проект назывался Ion Maiden, но впоследствии был переименован, чтобы избежать проблем со знаменитой (в своё время) хеви-метал-группой Iron Maiden.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

3d realms ion maiden ion fury
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ретро-шутер Ion Fury в следующем году получит крупное дополнение
2
Nightdive Studios показала первый видеоролик ремастера боевика SiN
1
Авторы ремейка System Shock показали почти 5 минут геймплея в киберпространстве
2
Релиз DiRT 5 перенесли на начало ноября
2
Crytek показала скриншот из PC-версии Crysis Remastered на сверхвысоких настройках графики
66
Crusader Kings III отметилась сразу четырьмя позициями в «топе» недельного чарта продаж в Steam
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
135
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
9
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
13
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
5

Сейчас обсуждают

muas
12:50
Если ты берешь карту за 70к, жмотися 10к на хороший блок это откровенно плохое решение ну или очередной недалекий который берет железо на последние деньги.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
DiLouk
12:50
Уж если мне мощности не хватит, что говорить о тех у кого всего 2 по 8пин. Должно быть те бп еще слабее.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
muas
12:48
2x 8pin на аорусе при потреблении 3080 в 320W, это конечно мда....
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
lesik78
12:48
какая разница где, амдшные индусы сидят в индии, интеловские уже все в орегоне.
Процессоры Tiger Lake были разработаны преимущественно силами американских специалистов
Dmitry Mitry
12:48
Хорошо, заодно можно будет перепройти
Ретро-шутер Ion Fury в следующем году получит крупное дополнение
Jaster
12:48
Жду с нетерпением.. приятные воспоминания от первых частей.
Авторы ремейка System Shock показали почти 5 минут геймплея в киберпространстве
Иван Иванов
12:46
остальные 5% называют системник "фигня под столом", "коробка" и "вон та вон штука"
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
DiLouk
12:44
Как что-то плохое :) Была у меня видеокарта с лягушенком в броне.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
Jaster
12:44
Есть топ-игры, не важно с консолей они или нет. Важно что на ПК они актуальны.. ) А вот старье тестировать смысла нет, пусть и эксклюзивы для ПК.
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
DiLouk
12:44
Повеселили. Легко представить. Однако, сомневаюсь что у них были карманные деньги на лоджитек с 10к дпи. В лучшем случае они могли себе купить G102 или вроде того.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем