Авторы ремейка System Shock показали почти 5 минут геймплея в киберпространстве
Компания Nightdive Studios нащупала где-то в глубине своей души совесть и опубликовала сразу два посвящённых ремейку System Shock видеоролика. В одном нам продемонстрировали игровой процесс в киберпространстве, во втором рассказали о системе расчленёнки и даже показали её в действии.
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Геймплей в киберпространстве заметно отличается от стандартного игрового процесса System Shock, в частности, здесь не действуют законы физики, а окружение, прямо скажем, не блещет изыском и уютом.
Нас сразу заботливо предупредили о том, что геймплей записывался в альфа-версии System Shock, так что к полноценному релизу внешний вид локаций и работа некоторых систем ещё могут претерпеть изменения.
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Релиз ремейка System Shock должен состояться до конца года, однако при желании в Steam любой желающий может опробовать её демоверсию.
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