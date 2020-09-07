В нынешнем полном на разнообразные жизненные испытания году переносить релизы игр стало уже чуть ли не печальной традицией; вот и DiRT 5 не удалось избежать её «соблюдения» — сегодня утром разработчики из Codemasters сообщили в Twitter, что выход новенькой раллийной гонки назначен на 6 ноября. Это уже второй перенос выхода DiRT 5: изначально игра должна была выйти 9 октября, затем релиз отложили до 16 октября, и вот, сегодня добавили ещё три недели.

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Разработчики понимают, что такие новости расстраивают игроков, поэтому благодарят сообщество за поддержку и понимание. Причиной переноса выхода авторы с нами решили не делиться, но зато пообещали в скором времени поделиться информацией о новых автомобилях, локациях, деталях о возможностях некстген-версии игры и всеми сведениями о сетевом режиме.